ЦИК перенесла на день заседание по утверждению кандидатов на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия России перенесла на день заседание по утверждению окончательного списка кандидатов на участие в выборах президента. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия решила пойти навстречу председателю партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу и подмосковному депутату Борису Надеждину, в собранных подписях которых оказалось слишком много брака. Заседание состоится 8 февраля.

ЦИК перенесла заседание по утверждению кандидатов на выборах президента РФ. Видео © LIFE

"Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но незарегистрированных кандидатов, члены ЦИК приняли сегодня решение о переносе заседания по вопросам регистрации оставшихся кандидатов с 7 февраля на 8-е. Мы обеспечили все процедурные права для всех кандидатов в равной степени. Учитывая то, что количество выявленного брака и у Малинковича, и у Надеждина довольно большое (14–15%), понятно, что для тщательного ознакомления потребуется больше времени", — объяснила Памфилова.

Она обратила внимание на то, что на протяжении всех дней, когда в ЦИК шла проверка подписей, в штабе не было представителей Надеждина.