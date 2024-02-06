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6 февраля, 12:05

ЦИК перенесла на день заседание по утверждению кандидатов на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия России перенесла на день заседание по утверждению окончательного списка кандидатов на участие в выборах президента. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия решила пойти навстречу председателю партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу и подмосковному депутату Борису Надеждину, в собранных подписях которых оказалось слишком много брака. Заседание состоится 8 февраля.

ЦИК перенесла заседание по утверждению кандидатов на выборах президента РФ. Видео © LIFE

"Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но незарегистрированных кандидатов, члены ЦИК приняли сегодня решение о переносе заседания по вопросам регистрации оставшихся кандидатов с 7 февраля на 8-е. Мы обеспечили все процедурные права для всех кандидатов в равной степени. Учитывая то, что количество выявленного брака и у Малинковича, и у Надеждина довольно большое (1415%), понятно, что для тщательного ознакомления потребуется больше времени", — объяснила Памфилова.

Она обратила внимание на то, что на протяжении всех дней, когда в ЦИК шла проверка подписей, в штабе не было представителей Надеждина.

ЦИК ещё не готова назвать окончательное число кандидатов в президенты РФ
ЦИК ещё не готова назвать окончательное число кандидатов в президенты РФ

Как уже рассказывал Life.ru, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК продолжает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. Так, например, недавно в документах председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и подмосковного депутата Бориса Надеждина нашлись "мёртвые души". На данный момент зарегистрированы в кандидаты действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди").

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Андрей Бражников
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