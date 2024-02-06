Французские учёные предрекли рекордную жару во время Олимпиады-2024 в Париже

Учёные из Лаборатории климатических наук и окружающей среды во Франции предсказали рекордную жару, которая может начаться во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале npj Climate and Atmospheric Science.

В публикации проанализировали вероятность наступления двухнедельной волны тепла, которая превзойдёт рекордную жару в 2003 году. По словам исследователей, такая температура может иметь серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Климатологи смоделировали возможный сценарий с учётом глобального потепления и других изменений климата. Такой анализ дал понять, что рекорд двухтысячных может быть побит более чем на четыре градуса. В научном сообществе добавили, что вероятность сильнейшей жары составляет один шанс из ста. Однако, по мнению учёных, это можно назвать относительно высоким показателем.