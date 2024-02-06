Французские учёные предрекли рекордную жару во время Олимпиады-2024 в Париже
Учёные из Лаборатории климатических наук и окружающей среды во Франции предсказали рекордную жару, которая может начаться во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале npj Climate and Atmospheric Science.
В публикации проанализировали вероятность наступления двухнедельной волны тепла, которая превзойдёт рекордную жару в 2003 году. По словам исследователей, такая температура может иметь серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
Климатологи смоделировали возможный сценарий с учётом глобального потепления и других изменений климата. Такой анализ дал понять, что рекорд двухтысячных может быть побит более чем на четыре градуса. В научном сообществе добавили, что вероятность сильнейшей жары составляет один шанс из ста. Однако, по мнению учёных, это можно назвать относительно высоким показателем.
Ранее СМИ со ссылкой на учёных сообщали, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. Специалисты рассказали: потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка.
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