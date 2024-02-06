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6 февраля, 12:51

Французские учёные предрекли рекордную жару во время Олимпиады-2024 в Париже

Учёные из Лаборатории климатических наук и окружающей среды во Франции предсказали рекордную жару, которая может начаться во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале npj Climate and Atmospheric Science.

В публикации проанализировали вероятность наступления двухнедельной волны тепла, которая превзойдёт рекордную жару в 2003 году. По словам исследователей, такая температура может иметь серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Климатологи смоделировали возможный сценарий с учётом глобального потепления и других изменений климата. Такой анализ дал понять, что рекорд двухтысячных может быть побит более чем на четыре градуса. В научном сообществе добавили, что вероятность сильнейшей жары составляет один шанс из ста. Однако, по мнению учёных, это можно назвать относительно высоким показателем.

В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким
В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким

Ранее СМИ со ссылкой на учёных сообщали, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. Специалисты рассказали: потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка.

Обложка ©

Getty Images / Tullio M. Puglia

Александра Мышляева
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