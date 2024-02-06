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6 февраля, 13:09

Названо 4 шага после секса без презерватива, которые спасут от горького "послевкусия"

Гинеколог Герман назвала необходимые процедуры после незащищённого секса

После незащищённого секса в ближайшие два часа необходимо принять меры, чтобы снизить вероятность попадания инфекций, передаваемых половым путём (ИППП). Гинеколог Наталья Герман советует и мужчине, и женщине промыть половые органы с мылом, а также обработать их раствором хлоргексидина, но это ещё не всё.

"После полового акта без презерватива женщине нужно в течение 15 минут помочиться и обработать наружные половые органы с мылом и водным раствором хлоргексидина или мирамистина. Мужчине — обработать уретру, анальное отверстие с введением небольшого количества раствора хлоргексидина или мирамистина внутрь", — отметила врач в беседе с NEWS.ru.

После орального контакта, по словам Герман, также необходимо прополоскать рот и горло хлоргексидином или другим антисептиком для орошения слизистой оболочки. Врач добавила, что в первые сутки после незащищённого секса мужчине нужно обратиться к врачу-урологу, а женщине — к акушеру-гинекологу.

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Ранее уролог призвал россиян чаще заниматься любовью, чтобы снизить риски возникновения серьёзной болезни. Однако занятия сексом должны быть безопасными, иначе половые инфекции приведут к тому же исходу.

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Unsplash / Toa Heftiba

Владимир Озеров
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