Виталий Бородин жёстко обратился к автору закона о наказании для "серийных доносчиков"
Бородин уверен, что "Единая Россия" против идеи наказывать серийных доносчиков
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Обложка © t.me / vnborodinpolitik
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин резко высказался о вице-спикере Госдумы Владиславе Даванкове из-за разработанного им законопроекта о наказании серийных доносчиков, который поступил на официальный отзыв в правительство из ГД от фракции "Новые люди". Он подчеркнул, что этот документ не получит поддержки.
"Пусть себе на память Даванков оставит этот проект. "Единая Россия" его не поддержит. Я уже со всеми депутатами переговорил. С "Единой Россией" разговаривал, с коммунистами разговаривал — никто его поддерживать не будет. В кабинете на стене пусть повесит эту инициативу. На долгую память", — сказал Бородин в комментарии "Газете.Ru".
Он окрестил "доносчиком" самого Даванкова, подчеркнув, что своим законопроектом "Новые люди" хотят "донести в правительство".
Напомним, в документе вице-спикер Госдумы предлагает наказывать "серийных доносчиков" обязательными работами на срок до 100 часов, а также запретом администрировать сайты до трёх лет. Даванков, комментируя свою инициативу, объяснил, что в России много медийных лиц, которые построили карьеру на травле "неугодных артистов".