Самый "русский" алкогольный напиток вызывает некроз тканей сердца и размягчает мозг

Употребление водки в опасных количествах провоцирует развитие мутаций и злокачественных опухолей в печени, желудке, а также в половых органах. От этилового спирта повышается риск образования атеросклеротических бляшек, из-за которых нарушается кровоснабжение, а в результате этого происходит некроз тканей сердца. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

"Этанол провоцирует некроз тканей сердца и сердечную недостаточность. Размягчаются ткани головного мозга, ухудшается всасывание витаминов группы B, что вызывает энцефалопатию, а также ведёт к слабоумию и деменции", — сообщил Умнов в беседе с NEWS.ru.

Этиловый спирт провоцирует развитие рака желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, а также в связи с изменением гормонального фона у алкоголиков чаще встречается рак половых органов, добавил врач.