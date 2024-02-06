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В Госдуму внесён законопроект, запрещающий арест матерей маленьких детей

Лебедев отчитался Путину о законопроекте против ареста матерей малолетних детей

6 февраля, 13:27
В Госдуму внесён законопроект, запрещающий арест матерей маленьких детей. Обложка © Shutterstock

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий арест матерей маленьких детей. Обложка © Shutterstock

Госдума рассмотрит законопроект, который запрещает отправлять в СИЗО женщин, имеющих маленьких детей. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, отчитавшись об итогах выполнения соответствующего поручения главы государства.

"Мы внесли законопроект о том, что мера пресечения [арест] в отношении женщин, имеющих малолетних детей, совершивших преступление небольшой тяжести, должна быть запрещена", пояснил Лебедев.

Нельзя будет арестовать и мать малолетних детей, которая совершила преступление средней тяжести, но ненасильственного характера. Кроме того, Верховный суд предложил незамедлительно освобождать из мест лишения свободы тех лиц, у которых выявят тяжёлое заболевание. Сейчас для этого требуется формальная процедура, которая занимает длительное время.

Лебедев добавил, что также был внесён в Госдуму законопроект о разграничении преступлений в сфере предпринимательства от остальных, так как иногда такие правонарушения квалифицировались как бытовое мошенничество.

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Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин резко высказался о вице-спикере Госдумы Владиславе Даванкове из-за разработанного им законопроекта о наказании серийных доносчиков, который поступил на официальный отзыв в правительство из ГД от фракции "Новые люди". Он подчеркнул, что этот документ не получит поддержки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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