Стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане, но Япония не спешит их спасать

Целая стая занесённых в Красную книгу косаток оказалась в ледяной ловушке в японской акватории Тихого океана. Животные погибнут, если им не помочь, но российские спасатели не имеют права вмешиваться без разрешения с японской стороны. Между тем Токио не спешит что-либо предпринимать.

Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана чёрно-белые косатки. Видео © NHK

Как рассказал сахалинский биолог Григорий Цидулко в беседе с Mash, чёрно-белые киты, вероятно, попали в пролив Немуро вместе с течением из России, ведь их вид не водится в Японии. По его мнению, времени на спасение животных осталось не более 20 часов — после этого либо у косаток иссякнут силы бороться за воздух, либо лёд лишит их последней возможности двигаться.

Единственный способ помочь бедным животным — прорубить во льду траншею, по которой они смогут выплыть. Однако российским морякам на ледоколах не дают права на спасательные действия. Активисты движения "Свободу косаткам и белухам" уже обратились в Росприроднадзор и российский МИД, чтобы поторопить Токио в принятии решения, от которого зависит жизнь сразу пятнадцати краснокнижных млекопитающих.