Стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане, но Япония не спешит их спасать
Краснокнижные косатки попали в ледяной плен в японской акватории Тихого океана
Целая стая занесённых в Красную книгу косаток оказалась в ледяной ловушке в японской акватории Тихого океана. Животные погибнут, если им не помочь, но российские спасатели не имеют права вмешиваться без разрешения с японской стороны. Между тем Токио не спешит что-либо предпринимать.
Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана чёрно-белые косатки. Видео © NHK
Как рассказал сахалинский биолог Григорий Цидулко в беседе с Mash, чёрно-белые киты, вероятно, попали в пролив Немуро вместе с течением из России, ведь их вид не водится в Японии. По его мнению, времени на спасение животных осталось не более 20 часов — после этого либо у косаток иссякнут силы бороться за воздух, либо лёд лишит их последней возможности двигаться.
Единственный способ помочь бедным животным — прорубить во льду траншею, по которой они смогут выплыть. Однако российским морякам на ледоколах не дают права на спасательные действия. Активисты движения "Свободу косаткам и белухам" уже обратились в Росприроднадзор и российский МИД, чтобы поторопить Токио в принятии решения, от которого зависит жизнь сразу пятнадцати краснокнижных млекопитающих.
Ранее Life.ru рассказывал о расследовании гибели косатки на побережье Командорских островов. Тушу животного российские учёные обнаружили в Беринговом море в 2020 году. В желудке зубатого кита были найдены шесть морских выдр весом примерно 117 килограммов, а седьмая просто застряла в горле.
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