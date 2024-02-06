ЕС будет разрабатывать стратегию своего ОПК вместе с Украиной

Еврокомиссия привлекла Киев к разработке Стратегии ЕС по оборонной промышленности. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной индустрии. Поэтому мы вовлекли Украину в подготовку нашей Стратегии по оборонной промышленности. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в наши оборонные программы", — сказала она.

В сентябре 2023-го фон дер Ляйен обещала представить проект Стратегии ЕС по оборонной промышленности для поддержки сектора и увеличения производства необходимого оборудования.