Школьники смогут поделиться переживаниями из-за неподаренных валентинок на классном часу

В преддверии Дня святого Валентина в школах на классном часу можно будет обсудить переживания подростков по поводу неподаренных валентинок, сообщила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Она отметила, что праздник в учебных заведениях отменить не получится, однако можно улучшить душевное состояние тех, кто остался без "сердечка".

"Мы не можем запретить праздновать День святого Валентина и не реагировать на то, что в последнее время во многих школах, колледжах и вузах 14 февраля размещают в коридорах специальные ящики для посланий в День всех влюблённых. Девочки и ребята рассчитывают на то, что валентинка достанется каждому из них, поэтому и расстраиваются, когда она им не достаётся. Можно на одном из классных часов сделать тему взаимоотношений поводом для обсуждения", — приводит её слова РИА "Новости".

По мнению депутата, детям важно объяснить, что никто не может нравиться всем. Она отметила, что учителям нельзя игнорировать переживания подростков, а родители должны помочь младшему поколению победить неуверенность в своей привлекательности, так как школьники страдают не из-за отсутствия "валентинки", а из-за своих комплексов.