В Новосибирске лабрадор раскрыл измены хозяина, съев стринги его любовницы 6 февраля, 14:34 В Новосибирске лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы. Обложка © Shutterstock

В Новосибирске лабрадор выдал измены своего хозяина, "припрятав" трусы любовницы в надёжное место и "выдав" их в нужный момент. Правда, это чуть не стоило псу жизни. Детективную историю публикует kp.ru.

Всё началось с того, что собака стала вялой, часто скулила и перестала кушать. Её хозяева заподозрили, что у животного развивается какое-то серьёзное заболевание, и повезли питомца в ветеринарную клинику. Там врачи сразу отправили лабрадора на операционный стол.

"Собаку оперировали мои коллеги, они достали из него женские стринги, которые пёс проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что сутью недомогания было инородное тело в желудке", — поделился ветеринар Андрей Багатов.

Однако радость хозяев за здоровье пса внезапно сменилась удивлением. Женщина оглядела стринги и поняла, что они чужие, а главное — явно ей малы. Мужчина в этот момент стал пунцовым и начал заикаться. Тогда разъярённая супруга заставила неверного мужа во всём признаться.

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Авторы Татьяна Миссуми