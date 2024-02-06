Именинница дозвонилась в полицию из плена насильника в петербургском отеле и сразу пропала В Петербурге девушка обвинила знакомого в изнасиловании в свой день рождения 6 февраля, 14:59 В Петербурге девушка обвинила знакомого в изнасиловании в её день рождения. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге девушка познакомилась в свой день рождения с мужчиной, сразу же отправилась к нему в гостиничный номер, а потом обвинила в изнасиловании. Об этом пишет Mash на Мойке.

Всё началось в баре на Рубинштейна, где пострадавшая отмечала с подругами своё 24-летие. Изрядно выпив, женская компания познакомилась с мужчиной, который представился как "москвич Дмитрий" и позвал развеселившихся девушек в отель. По его словам, он приехал в город проведать брата в госпитале.

Позже в полицию поступил звонок, женский голос просил помощи. Звонившая рассказала, что её насильно удерживают, после чего связь оборвалась. Правоохранителям удалось найти всех участников истории. Их доставили в отдел, где сотрудники ждут их протрезвления. По словам именинницы, мучитель запер её в ванной, бил по лицу и изнасиловал.

Ранее сообщалось, что молодой житель Москвы написал заявление в полицию после надругательства со стороны отца девушки. Пенсионер изнасиловал парня, когда тот навестил его дочь в районе Митино.

Авторы Татьяна Миссуми