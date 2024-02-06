"Ситуация очень сложная": Зоозащитник раскрыл, что ждёт попавших в ледяную ловушку косаток

У косаток, попавших в ледяной плен в японской акватории Тихого океана, уже совсем скоро может начаться обезвоживание. Об этом заявил сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

"Ситуация очень сложная. Если помните, белух в районе Чукотки несколько лет назад льдом отрезало от моря и наши их кормили. Здесь я не думаю, что будут кормить, но и ситуация немного другая, там не сплошное поле льда, там ледяная шуга, крупные льдины, и не каждая лодка туда может подойти", — сказал он в беседе с "Радио Sputnik".

Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана чёрно-белые косатки. Видео © NHK

Он отметил, что косатки расталкивают тяжёлые ледяные глыбы от детёнышей. Однако самая большая опасность, по словам эксперта, в том, что млекопитающие получают воду из пищи, поэтому в "ледяной ловушке" у них может начаться обезвоживание.