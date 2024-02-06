"Ситуация очень сложная": Зоозащитник раскрыл, что ждёт попавших в ледяную ловушку косаток
Эксперт Борисов: У попавших в ледяной плен косаток может начаться обезвоживание
У косаток, попавших в ледяной плен в японской акватории Тихого океана, уже совсем скоро может начаться обезвоживание. Об этом заявил сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов.
"Ситуация очень сложная. Если помните, белух в районе Чукотки несколько лет назад льдом отрезало от моря и наши их кормили. Здесь я не думаю, что будут кормить, но и ситуация немного другая, там не сплошное поле льда, там ледяная шуга, крупные льдины, и не каждая лодка туда может подойти", — сказал он в беседе с "Радио Sputnik".
Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана чёрно-белые косатки. Видео © NHK
Он отметил, что косатки расталкивают тяжёлые ледяные глыбы от детёнышей. Однако самая большая опасность, по словам эксперта, в том, что млекопитающие получают воду из пищи, поэтому в "ледяной ловушке" у них может начаться обезвоживание.
Напомним, сегодня стало известно, что целая стая занесённых в Красную книгу касаток оказалась в ледяной ловушке в японской акватории Тихого океана. Они погибнут, если им не помочь, однако российские спасатели не могут вмешиваться без разрешения с японской стороны. Вот только Токио не спешит что-либо предпринимать.
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