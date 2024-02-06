Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщили в Минобороны, особо подчеркнув, что полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Два Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана. Видео © Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов", — сказали там.