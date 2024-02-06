Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 14:48

Два Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщили в Минобороны, особо подчеркнув, что полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Два Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана. Видео © Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов", — сказали там.

Шойгу заявил, что в 2024 году в войска примут два ракетоносца Ту-160М
Шойгу заявил, что в 2024 году в войска примут два ракетоносца Ту-160М

А 16 января два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил РФ выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря в сопровождении самолётов Су-35С и Су-30СМ. Полёт длился семь часов.

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров