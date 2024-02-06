Два Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщили в Минобороны, особо подчеркнув, что полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами.
Два Ту-160 выполнили 10-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана. Видео © Минобороны РФ
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов", — сказали там.
А 16 января два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил РФ выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря в сопровождении самолётов Су-35С и Су-30СМ. Полёт длился семь часов.