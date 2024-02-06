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6 февраля, 15:12

Защитники китов считают, что Япония не пойдёт на политические уступки ради застрявших косаток

Фонд защиты китов: Только Токио может попросить РФ отправить корабли к косаткам

Российские спасатели и волонтёры не смогут выехать к косаткам, застрявшим во льдах Тихого океана, пока власти Японии официально не запросят о помощи. А этого с учётом политической обстановки, скорее всего, не случится. Об этом сообщили SHOT в Фонде защиты китов.

При этом едва ли японцы сами смогут вызволить косаток — у них просто нет подходящих кораблей, а российские моряки решили бы вопрос на ледоколе в течение ближайших часов: расстояние от берегов РФ до места "ледяного плена" всего 15–20 км.

Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана косатки. Видео © NHK

"Единственное, что фонд может сделать, — это информационно работать, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме и поспособствовать быстрой работе японского правительства. Только японское правительство может попросить нас отправить корабли туда", — отметили в фонде.

"Ситуация очень сложная": Зоозащитник раскрыл, что ждёт попавших в ледяную ловушку косаток
"Ситуация очень сложная": Зоозащитник раскрыл, что ждёт попавших в ледяную ловушку косаток

Напомним, целая стая занесённых в Красную книгу косаток оказалась в ледяной ловушке в японской акватории Тихого океана. Животные погибнут, если им не помочь, но российские спасатели не имеют права вмешиваться без разрешения с японской стороны. Между тем Токио не спешит что-либо предпринимать. Китов первыми заметили местные рыбаки. Видео сделали с помощью дрона. Изначально стая состояла примерно из 16 особей.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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