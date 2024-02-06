Защитники китов считают, что Япония не пойдёт на политические уступки ради застрявших косаток

Российские спасатели и волонтёры не смогут выехать к косаткам, застрявшим во льдах Тихого океана, пока власти Японии официально не запросят о помощи. А этого с учётом политической обстановки, скорее всего, не случится. Об этом сообщили SHOT в Фонде защиты китов.

При этом едва ли японцы сами смогут вызволить косаток — у них просто нет подходящих кораблей, а российские моряки решили бы вопрос на ледоколе в течение ближайших часов: расстояние от берегов РФ до места "ледяного плена" всего 15–20 км.

Попавшие в ледяную ловушку в японской акватории Тихого океана косатки. Видео © NHK

"Единственное, что фонд может сделать, — это информационно работать, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме и поспособствовать быстрой работе японского правительства. Только японское правительство может попросить нас отправить корабли туда", — отметили в фонде.