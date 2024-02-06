В Омске обнаружили несанкционированную свалку из яиц

В Омске обнаружили свалку куриных яиц, виновнику которой теперь грозит штраф до 400 тысяч рублей, сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, лицо, которое понесёт ответственность, установят в ходе проверок.

Свалка из яиц в Омске. Видео © 100 необычных мест Омска и Омской области / Ирина Костырко

"Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо", — приводит его слова телеканал "360".

Буцаев отметил, что штраф до 400 тысяч рублей придётся заплатить юридическому лицу. Однако, если организатором свалки окажется физическое лицо, выплатить надо будет до пяти тысяч рублей. Вместе с тем он добавил, что сбрасывать такие отходы в воду и на землю запрещено Федеральным законом "Об охране окружающей среды".