Россиянка Самсонова деклассировала украинку Цуренко на турнире WTA в Абу-Даби
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.
Встреча спортсменок закончилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под номером восемь. Гражданка Незалежной номер посева не получила. Следующий матч Самсоновой пройдёт с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой (без номера посева) и итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.
Кстати, после матча с Самсоновой Цуренко не стала пожимать сопернице руку, отметив, что теннисистки из России и Белоруссии выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские же спортсменки предпочитают отказываться от рукопожатий после матча.
Ранее Life.ru сообщал, что победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в тайском городе Хуахин одержала россиянка Диана Шнайдер. Теперь наша соотечественница вновь вернётся в топ-100 мирового рейтинга.
ТАСС / АР / Kamran Jebreili