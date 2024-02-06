Россиянка Самсонова деклассировала украинку Цуренко на турнире WTA в Абу-Даби

Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

Встреча спортсменок закончилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под номером восемь. Гражданка Незалежной номер посева не получила. Следующий матч Самсоновой пройдёт с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой (без номера посева) и итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.