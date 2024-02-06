В ВСУ появятся отдельные войска беспилотных систем
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род войск для БПЛА
Владимир Зеленский подписал указ о создании отдельного рода войск, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится на его официальном сайте.
"Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооружённых сил Украины проработать вопрос о создании в структуре ВСУ беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отмечается в указе.
Напомним, последние месяцы украинская сторона не прекращает попыток атаковать территорию Российской Федерации с помощью своих беспилотников. Однако зачастую дорогу на подлёте к важным объектам им преграждают силы ПВО. Так, например, за минувшие сутки в зоне СВО было уничтожено 30 вражеских БПЛА.
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