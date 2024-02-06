В ВСУ появятся отдельные войска беспилотных систем

Владимир Зеленский подписал указ о создании отдельного рода войск, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится на его официальном сайте.

"Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооружённых сил Украины проработать вопрос о создании в структуре ВСУ беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отмечается в указе.