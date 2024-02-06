Слуцкий назвал "нацификацией Европы" планы ЕС по интеграции с ВСУ

Планы ЕС сделать армию и военную промышленность Украины частью своего собственного военного потенциала говорят о курсе Европы на нацификацию, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Фон дер Ляйен, по сути, продекларировала курс на военную интеграцию с укрофашистским режимом. И это не просто "бряцание" чем-то большим, чем водные пистолеты, как выразился вслед за ней глава Евросовета Шарль Мишель", — подчеркнул он в своём телеграм-канале.

Лидер ЛДПР считает такую политику ЕС курсом на нацификацию Европы и продолжение раскрутки антироссийских взглядов и политики сдерживания. Также политик отметил, что методы, используемые Евросоюзом в делах, направлены на военное противостояние. Вместе с тем депутат отметил, что политики на Западе "в своём русофобском запале" совершают заявления, которые приближают возможность большой войны.

"И, действительно, госпожа фон дер Ляйен, подобная политика может принести "много страданий", но вряд ли станет "удачной инвестицией в безопасность и процветание в будущем". Скорее, прямо наоборот", — заключил глава Комитета Госдумы по международным делам.