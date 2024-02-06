ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
ХАМАС подтвердило передачу ответа Катару и Египту относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа, говорится в телеграм-канале радикального движения.
"ХАМАС некоторое время назад передало свой ответ по рамочному соглашению братьям в Катаре и Египте. Это произошло после завершения консультаций на уровне руководства движения, а также с другими силами сопротивления", — отмечается в тексте.
Там отметили, что радикальное движение отнеслось к соглашению позитивно.
Ранее ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев в рамках новой сделки по обмену заложников. Сообщается, что на первом этапе инициативы ХАМАС не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения.
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