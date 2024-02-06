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6 февраля, 18:14

ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем

ХАМАС подтвердило передачу ответа Катару и Египту относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа, говорится в телеграм-канале радикального движения.

"ХАМАС некоторое время назад передало свой ответ по рамочному соглашению братьям в Катаре и Египте. Это произошло после завершения консультаций на уровне руководства движения, а также с другими силами сопротивления", — отмечается в тексте.

Там отметили, что радикальное движение отнеслось к соглашению позитивно.

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Ранее ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев в рамках новой сделки по обмену заложников. Сообщается, что на первом этапе инициативы ХАМАС не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения.

Обложка ©

Getty Images / Yousef Masoud / SOPA Images / LightRocket

Александра Мышляева
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