ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем

ХАМАС подтвердило передачу ответа Катару и Египту относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа, говорится в телеграм-канале радикального движения.

"ХАМАС некоторое время назад передало свой ответ по рамочному соглашению братьям в Катаре и Египте. Это произошло после завершения консультаций на уровне руководства движения, а также с другими силами сопротивления", — отмечается в тексте.

Там отметили, что радикальное движение отнеслось к соглашению позитивно.