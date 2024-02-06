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6 февраля, 19:07

Сборная Иордании по футболу впервые вышла в 1/2 Кубка Азии, побив личный рекорд

Полуфинальный матч между сборными Иордании и Южной Кореи в рамках Кубка Азии завершился уверенной победой ближневосточной команды. К моменту финального свистка счёт на табло застыл на отметке 2:0 в пользу подданных королевства.

Встреча прошла 6 февраля в катарском Аль-Райяне. Первый мяч в ворота соперников на 53-й минуте отправил Язан Аль-Наймат. Спустя 13 минут его успех повторил Муса Аль-Тамари, удвоив разрыв. Оставшегося времени не хватило южнокорейцам, чтобы отыграться.

Победа в 1/4 Кубка Азии позволила иорданцам впервые в истории страны выйти в финал спортивного состязания. Соперник сборной определится после матча между командами из Ирана и Катара.

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А днём ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила дату и место проведения церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Торжественное мероприятие пройдёт в столице Мексики 11 июня.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jordan.fa

Илья Пушкарев
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