Сборная Иордании по футболу впервые вышла в 1/2 Кубка Азии, побив личный рекорд

Полуфинальный матч между сборными Иордании и Южной Кореи в рамках Кубка Азии завершился уверенной победой ближневосточной команды. К моменту финального свистка счёт на табло застыл на отметке 2:0 в пользу подданных королевства.

Встреча прошла 6 февраля в катарском Аль-Райяне. Первый мяч в ворота соперников на 53-й минуте отправил Язан Аль-Наймат. Спустя 13 минут его успех повторил Муса Аль-Тамари, удвоив разрыв. Оставшегося времени не хватило южнокорейцам, чтобы отыграться.

Победа в 1/4 Кубка Азии позволила иорданцам впервые в истории страны выйти в финал спортивного состязания. Соперник сборной определится после матча между командами из Ирана и Катара.