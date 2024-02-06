Сборная Иордании по футболу впервые вышла в 1/2 Кубка Азии, побив личный рекорд
Полуфинальный матч между сборными Иордании и Южной Кореи в рамках Кубка Азии завершился уверенной победой ближневосточной команды. К моменту финального свистка счёт на табло застыл на отметке 2:0 в пользу подданных королевства.
Встреча прошла 6 февраля в катарском Аль-Райяне. Первый мяч в ворота соперников на 53-й минуте отправил Язан Аль-Наймат. Спустя 13 минут его успех повторил Муса Аль-Тамари, удвоив разрыв. Оставшегося времени не хватило южнокорейцам, чтобы отыграться.
Победа в 1/4 Кубка Азии позволила иорданцам впервые в истории страны выйти в финал спортивного состязания. Соперник сборной определится после матча между командами из Ирана и Катара.
А днём ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила дату и место проведения церемонии открытия чемпионата мира 2026 года. Торжественное мероприятие пройдёт в столице Мексики 11 июня.
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