Дом – ровесник революции развалился в Ростове-на-Дону

Дом 1917 года постройки частично разрушился в Ростове-на-Дону. Рухнула несущая стена строения, которое было признано аварийным лишь два месяца назад. Подробности происшествия привёл мэр города Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в результате инцидента никто не пострадал. Собственники квартир на момент обрушения стены уже были заселены в манёвренный фонд.

"Дом от коммуникаций отключён. Доступ ограничен. Проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения", — написал ростовский мэр.