Дом – ровесник революции развалился в Ростове-на-Дону
Несущая стена обрушилась в аварийном доме в Ростове-на-Дону, никто не пострадал
Несущая стена обрушилась в аварийном доме в Ростове-на-Дону. Обложка © T.me / Алексей Логвиненко
Дом 1917 года постройки частично разрушился в Ростове-на-Дону. Рухнула несущая стена строения, которое было признано аварийным лишь два месяца назад. Подробности происшествия привёл мэр города Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации, в результате инцидента никто не пострадал. Собственники квартир на момент обрушения стены уже были заселены в манёвренный фонд.
"Дом от коммуникаций отключён. Доступ ограничен. Проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения", — написал ростовский мэр.
Похожая судьба ожидает и многоквартирный дом в подмосковном посёлке Пересвет, который треснул от фундамента до крыши. Местные власти обвинили в произошедшем самих жильцов, сделавших незаконную перепланировку.