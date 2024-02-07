ЕС отказался от нового способа украсть замороженные российские активы

Страны Европейского союза не станут использовать замороженные российские активы в качестве залога для восстановления Украины, так как этот сценарий равноценен конфискации денежных средств. Об этом в беседе с Reuters сообщили официальные лица ЕС.

Изначально Брюссель рассматривал возможность выпускать и продавать облигации под залог активов РФ, отправляя доход от реализации ценных бумаг Киеву. Однако этот инвестиционный проект с самого начала обречён на дефолт, считает информагентство.

"Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран G7 учитывают это", — поделился с Reuters неназванный источник.