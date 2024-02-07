ЕС отказался от нового способа украсть замороженные российские активы
Reuters: ЕС отказался от идеи использовать активы РФ как залог для помощи Киеву
Страны Европейского союза не станут использовать замороженные российские активы в качестве залога для восстановления Украины, так как этот сценарий равноценен конфискации денежных средств. Об этом в беседе с Reuters сообщили официальные лица ЕС.
Изначально Брюссель рассматривал возможность выпускать и продавать облигации под залог активов РФ, отправляя доход от реализации ценных бумаг Киеву. Однако этот инвестиционный проект с самого начала обречён на дефолт, считает информагентство.
"Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран G7 учитывают это", — поделился с Reuters неназванный источник.
Ранее в Кремле предупредили Запад о неминуемых последствиях изъятия замороженных активов РФ. Посягательство на чужую собственность подорвёт фундамент мировой экономической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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