Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 21:04

ЕС отказался от нового способа украсть замороженные российские активы

Reuters: ЕС отказался от идеи использовать активы РФ как залог для помощи Киеву

Страны Европейского союза не станут использовать замороженные российские активы в качестве залога для восстановления Украины, так как этот сценарий равноценен конфискации денежных средств. Об этом в беседе с Reuters сообщили официальные лица ЕС.

Изначально Брюссель рассматривал возможность выпускать и продавать облигации под залог активов РФ, отправляя доход от реализации ценных бумаг Киеву. Однако этот инвестиционный проект с самого начала обречён на дефолт, считает информагентство.

"Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран G7 учитывают это", — поделился с Reuters неназванный источник.

На Западе нашли новое применение замороженным российским активам
На Западе нашли новое применение замороженным российским активам

Ранее в Кремле предупредили Запад о неминуемых последствиях изъятия замороженных активов РФ. Посягательство на чужую собственность подорвёт фундамент мировой экономической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров