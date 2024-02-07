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6 февраля, 22:13

Эксперт назвал черту нового премьера Казахстана, которая приведёт его в президенты

Эксперт Калачёв предрёк премьеру Казахстана Бектенову роль преемника Токаева

Олжас Бектенов. Обложка © Akorda.kz

Олжас Бектенов. Обложка © Akorda.kz

Назначенный на должность премьер-министра Казахстана Олжас Бектенов в будущем может претендовать на пост президента страны, если покажет себя уверенным и эффективным управленцем. Такой сценарий не исключил политолог Константин Калачёв.

"Он — представитель нового поколения казахстанских политиков: его поколение росло и формировалось уже в условиях независимости", — поделился эксперт с телеканалом "Царьград".

По словам политолога, сейчас перед Бектеновым стоит серьёзная задача. Ему необходимо успешно воплотить в жизнь все лозунги президента республики Касым-Жомарта Токаева, провозгласившего эру справедливого Казахстана. Опыт прежней работы в антикоррупционном ведомстве сыграет новому премьеру на руку. Он является взвешенным человеком, который поддержит курс главы государства на многовекторную политику, уверен Калачёв.

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Илья Пушкарев
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