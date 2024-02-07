Радиатор, вентилятор и охлаждающая жидкость: Автоэксперты назвали пять причин перегрева двигателя

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) рассчитаны на функционирование в узком температурном диапазоне, выход за который снизит ресурс мотора или приведёт к его поломке. Оптимальные показатели для разных силовых агрегатов назвали эксперты портала Autonews.

Владельцам машин с бензиновыми ДВС нужно следить, чтобы стрелка на приборной панели при прогретом двигателе не падала ниже 85 градусов по Цельсию и не поднималась выше 110. У дизельных авто этот диапазон строже: там допустимы 80–90 градусов.

Основных причин перегрева или недогрева силового агрегата пять. При наличии проблемы прежде всего необходимо проверить термостат и систему его управления, которые при поломке не открывают охлаждающей жидкости путь к радиатору. Дальше нужно обратить внимание на сам радиатор — он может быть забит и обладать низкой продуваемостью. Следом идёт вентилятор, о неисправности которого говорит резкий рост температуры при медленном движении. Виновником неприятности может стать также сломанная помпа, не создающая нужного давления. Завершает список низкий уровень охлаждающей жидкости.