Россиянам назвали 11 правил, которые помогут вытолкать авто из сугроба Эксперт Малышенко: Чтобы достать авто из сугроба, можно использовать домкрат 6 февраля, 09:14 Обложка © Shutterstock

В Москве и Подмосковье снова прогнозируют рекордные снегопады. В такие дни перед водителями остро встаёт вопрос: как выкопать свой автомобиль из сугроба? Одиннадцать верных способов вызволить "железного коня" из снежного плена Life.ru перечислил Игорь Малышенко — преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения.

1. Держите в багажнике всё, что может понадобиться для работы с автомобилем: комплект инструментов, осветительные приборы, комплект защитной одежды, при работе обязательно используйте перчатки, чтобы избежать травм.

2. Перед тем как вытаскивать машину, убедитесь, что она не повреждена и ваши попытки не причинят ей ещё большего вреда, а также что в результате ваших действий она не станет источником опасности для окружающих людей.

3. Всегда старайтесь держать в своём автомобиле верёвку или стропу. Так, применяя метод полиспастов, вы увеличите шансы на извлечение транспортного средства из снега, песка или грязи. Конечно, схемы подобных систем лучше заранее посмотреть на просторах Сети, можно выучить, а можно распечатать и положить рядом с верёвкой, советует Малышенко.

4. Можно использовать лебёдку, если она установлена на машине. Вам потребуется закрепить один конец троса лебёдки на дереве или столбе, а затем с помощью привода вытащить машину.

5. Можно приподнять машину домкратом и подложить под колёса доски или камни. Это поможет улучшить сцепление и облегчит процесс вытаскивания и выезда. Если домкрата нет, эксперт рекомендует просто подложить под колёса всё те же камни или доски.

6. Если машина застряла в снегу, можно попробовать откопать её или использовать снегоуборщик.

7. Если машина застряла на склоне, поставьте под колёса упоры или противооткатные башмаки, это позволит предотвратить скатывание вниз.

8. Никогда не пытайтесь вытащить машину в одиночку, если на то нет острой необходимости. Всегда зовите на помощь друзей, родственников или случайных прохожих.

9. Эффективный и безопасный способ вытаскивания застрявшей машины — вызов эвакуатора.

10. После того как машину вытащили, обязательно проверьте её на наличие повреждений, а ещё лучше — отвезите на техосмотр, убедитесь, что все системы работают нормально и застревание не будет негативно сказываться на дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

11. Не забывайте об осторожности и профилактике. Перед тем как отправляться в путешествие, обязательно изучайте карту и выстраивайте наиболее безопасный маршрут. Не пренебрегайте своевременным обслуживанием своего автомобиля, проверяйте уровень масла, тормозной жидкости, состояние шин и тормозной системы. Если они в плохом состоянии, риск, что машина застрянет, увеличивается.

А ранее россиянам объяснили, сколько можно сидеть за рулём, чтобы не болела спина. Дело в том, что вождение автомобиля подвергает серьёзным нагрузкам позвоночник, особенно его поясничный отдел. Чтобы не заполучить остеохондроз, во время длительных поездок рекомендуется делать небольшие остановки и разминаться.