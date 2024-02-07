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7 февраля, 01:32

Российский робот "Промобот" стал ассистентом преподавателя в вузе Северной Кореи

Робот "Промобот". Обложка © Promobot

Робот "Промобот". Обложка © Promobot

Произведённый в Перми робот "Промобот" получил должность ассистента преподавателя в Пхеньянском научно-техническом университете. Об этом "Газете.ru" сообщила пресс-служба одноимённой российской IT-компании.

"Робот будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы студентов и школьников", — сказано в сообщении.

Ранее гаджеты отечественной компании уже внедрялись в учебный процесс за рубежом. Например, роботы вошли в штат общеобразовательной школы Oasis School в ОАЭ.

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А ранее Сеть потрясла история российского ловеласа, который доверил выбор будущей избранницы искусственному интеллекту. Нейросеть сама отбирала кандидаток, вела с ними переписку и даже назначала свидания.

Илья Пушкарев
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