Российский робот "Промобот" стал ассистентом преподавателя в вузе Северной Кореи
Робот "Промобот". Обложка © Promobot
Произведённый в Перми робот "Промобот" получил должность ассистента преподавателя в Пхеньянском научно-техническом университете. Об этом "Газете.ru" сообщила пресс-служба одноимённой российской IT-компании.
"Робот будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы студентов и школьников", — сказано в сообщении.
Ранее гаджеты отечественной компании уже внедрялись в учебный процесс за рубежом. Например, роботы вошли в штат общеобразовательной школы Oasis School в ОАЭ.
А ранее Сеть потрясла история российского ловеласа, который доверил выбор будущей избранницы искусственному интеллекту. Нейросеть сама отбирала кандидаток, вела с ними переписку и даже назначала свидания.