Министр внутренней безопасности США избежал импичмента из-за ситуации с границей
Палата представителей Конгресса не поддержала импичмент главы МВБ
Алехандро Майоркас. Обложка © X / Secretary Alejandro Mayorkas
Министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас избежал импичмента из-за недостаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Решение приняла Палата представителей Конгресса США.
Всё решила разница в два голоса. Против резолюции высказались 216 конгрессменов, за — 214 законодателей. При этом демократы в полном составе выступили против импичмента.
Инициативу об импичменте Майоркасу внесла на рассмотрение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в конце ноября 2023 года. Она обвинила министра в неспособности обеспечить безопасность границ страны, из-за чего он "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал устроить массовую депортацию мигрантов из США после переизбрания. Кроме того, он намерен сразу закрыть границу.