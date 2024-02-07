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7 февраля, 00:15

Министр внутренней безопасности США избежал импичмента из-за ситуации с границей

Палата представителей Конгресса не поддержала импичмент главы МВБ

Алехандро Майоркас. Обложка © X / Secretary Alejandro Mayorkas

Алехандро Майоркас. Обложка © X / Secretary Alejandro Mayorkas

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас избежал импичмента из-за недостаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Решение приняла Палата представителей Конгресса США.

Всё решила разница в два голоса. Против резолюции высказались 216 конгрессменов, за — 214 законодателей. При этом демократы в полном составе выступили против импичмента.

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Инициативу об импичменте Майоркасу внесла на рассмотрение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в конце ноября 2023 года. Она обвинила министра в неспособности обеспечить безопасность границ страны, из-за чего он "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал устроить массовую депортацию мигрантов из США после переизбрания. Кроме того, он намерен сразу закрыть границу.

Артур Лапсаков
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