Министр внутренней безопасности США избежал импичмента из-за ситуации с границей

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас избежал импичмента из-за недостаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Решение приняла Палата представителей Конгресса США.

Всё решила разница в два голоса. Против резолюции высказались 216 конгрессменов, за — 214 законодателей. При этом демократы в полном составе выступили против импичмента.

Инициативу об импичменте Майоркасу внесла на рассмотрение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в конце ноября 2023 года. Она обвинила министра в неспособности обеспечить безопасность границ страны, из-за чего он "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.