Овечкин забил десятую шайбу в сезоне и приблизился к Гретцки
Овечкин забросил 832-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Монреаль Канадиенс" (2:5).
Этот гол стал для россиянина десятым в сезоне и 832-м в карьере. Он сократил отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от канадца Уэйна Гретцки до 62 шайб.
Всего на счету Овечкина 32 очка (10 голов и 22 передачи) в 45 играх нынешнего сезона. "Вашингтон" идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.
Ранее Лайф рассказывал, что "Ванкувер" обменял россиянина Андрея Кузьменко в "Калгари". Форвард смог отличиться в первом же матче за новый клуб, поразив ворота "Бостона".