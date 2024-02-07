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7 февраля, 02:36

Овечкин забил десятую шайбу в сезоне и приблизился к Гретцки

Овечкин забросил 832-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Монреаль Канадиенс" (2:5).

Этот гол стал для россиянина десятым в сезоне и 832-м в карьере. Он сократил отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от канадца Уэйна Гретцки до 62 шайб.

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Всего на счету Овечкина 32 очка (10 голов и 22 передачи) в 45 играх нынешнего сезона. "Вашингтон" идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.

Ранее Лайф рассказывал, что "Ванкувер" обменял россиянина Андрея Кузьменко в "Калгари". Форвард смог отличиться в первом же матче за новый клуб, поразив ворота "Бостона".

Артур Лапсаков
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