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7 февраля, 03:34

Посол раскрыл, при каких обстоятельствах КНДР проведёт новые ядерные испытания

Посол РФ Мацегора допустил новые ядерные испытания КНДР из-за действий США

Северная Корея может провести новые ядерные испытания, если провокационные шаги со стороны США продолжатся. Об этом предупредил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове", — сказал он в интервью ТАСС.

По словам посла, если американо-южнокорейское движение к "ядерному альянсу", полёты американских истребителей над Корейским полуостровом и заход подводных лодок в южнокорейские порты продолжатся, руководство КНДР вполне может принять решение о проведении нового ядерного испытания.

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В КНДР провели запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки

Ранее Life.ru рассказывал, что КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23". Решение "внушить врагам страх" северокорейское руководство приняло из-за агрессивных манёвров с участием боевых кораблей США, Южной Кореи и Японии в акватории корейского Восточного моря.

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ЦТАК

Артур Лапсаков
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