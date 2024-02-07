Посол раскрыл, при каких обстоятельствах КНДР проведёт новые ядерные испытания
Посол РФ Мацегора допустил новые ядерные испытания КНДР из-за действий США
Северная Корея может провести новые ядерные испытания, если провокационные шаги со стороны США продолжатся. Об этом предупредил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове", — сказал он в интервью ТАСС.
По словам посла, если американо-южнокорейское движение к "ядерному альянсу", полёты американских истребителей над Корейским полуостровом и заход подводных лодок в южнокорейские порты продолжатся, руководство КНДР вполне может принять решение о проведении нового ядерного испытания.
Ранее Life.ru рассказывал, что КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23". Решение "внушить врагам страх" северокорейское руководство приняло из-за агрессивных манёвров с участием боевых кораблей США, Южной Кореи и Японии в акватории корейского Восточного моря.