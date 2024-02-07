Элитная украинская бригада попала под плотный удар ВС РФ на Южно-Донецком направлении

Российские Воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удар по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья [Донецкой Народной Республики]", — отчитался он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, добавил Гордеев, Армия РФ отразила две атаки 128-й бригады теробороны противника в районе Приютного Запорожской области. А в районе Старомайорского в ДНР бойцы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию. Всего на данном участке фронта противник потерял до 195 военнослужащих, танк, два автомобиля, пункт управления беспилотниками, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".