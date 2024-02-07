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7 февраля, 05:38

Элитная украинская бригада попала под плотный удар ВС РФ на Южно-Донецком направлении

ВКС РФ и артиллерия ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины

Российские Воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удар по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья [Донецкой Народной Республики]", — отчитался он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, добавил Гордеев, Армия РФ отразила две атаки 128-й бригады теробороны противника в районе Приютного Запорожской области. А в районе Старомайорского в ДНР бойцы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию. Всего на данном участке фронта противник потерял до 195 военнослужащих, танк, два автомобиля, пункт управления беспилотниками, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".

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Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ улучшили своё положение на Краснолиманском направлении. Так, войска отразили две атаки штурмовиков противника, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Матвей Константинов
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