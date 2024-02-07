Попавших в ледяной плен у Хоккайдо косаток не обнаружили на месте ЧП, пишут СМИ

Косатки, попавшие в ледяной плен у японского острова Хоккайдо, вероятно, смогли выбраться и уплыть в открытое море: сотрудник местной администрации с биноклем осмотрел место инцидента и не обнаружил китов. Об этом пишет Kyodo.

Косатки, попавшие в ледяной плен у Хоккайдо. Видео © NHK

"В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", — цитирует его агенство.

Как уточняет NHK, осмотр проводился час, причём представитель власти не до конца уверен, что китам удалось выбраться. По данным телеканала, в районе фиксируется слабый ветер, гонящий льды на юг. В то же время обширная акватория пролива всё ещё покрыта ими.