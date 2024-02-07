Попавших в ледяной плен у Хоккайдо косаток не обнаружили на месте ЧП, пишут СМИ
Kyodo: Косатки, вероятно, смогли вырваться из ледяного плена у острова Хоккайдо
Косатки, попавшие в ледяной плен у японского острова Хоккайдо, вероятно, смогли выбраться и уплыть в открытое море: сотрудник местной администрации с биноклем осмотрел место инцидента и не обнаружил китов. Об этом пишет Kyodo.
Косатки, попавшие в ледяной плен у Хоккайдо. Видео © NHK
"В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", — цитирует его агенство.
Как уточняет NHK, осмотр проводился час, причём представитель власти не до конца уверен, что китам удалось выбраться. По данным телеканала, в районе фиксируется слабый ветер, гонящий льды на юг. В то же время обширная акватория пролива всё ещё покрыта ими.
Напомним, целую стаю краснокнижных косаток обнаружили пленёнными льдами недалеко от японского острова Хоккайдо. Несмотря на непосредственную близость российских Курил и наличие у наших специалистов необходимого оборудования, они не могут вмешиваться без разрешения Токио. Но там не спешат что-то предпринимать. Неизвестно, сколько китов выжили, однако изначально рыбаки заметили примерно 16 особей.