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7 февраля, 06:14

Попавших в ледяной плен у Хоккайдо косаток не обнаружили на месте ЧП, пишут СМИ

Kyodo: Косатки, вероятно, смогли вырваться из ледяного плена у острова Хоккайдо

Косатки, попавшие в ледяной плен у японского острова Хоккайдо, вероятно, смогли выбраться и уплыть в открытое море: сотрудник местной администрации с биноклем осмотрел место инцидента и не обнаружил китов. Об этом пишет Kyodo.

Косатки, попавшие в ледяной плен у Хоккайдо. Видео © NHK

"В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", — цитирует его агенство.

Как уточняет NHK, осмотр проводился час, причём представитель власти не до конца уверен, что китам удалось выбраться. По данным телеканала, в районе фиксируется слабый ветер, гонящий льды на юг. В то же время обширная акватория пролива всё ещё покрыта ими.

Защитники китов считают, что Япония не пойдёт на политические уступки ради застрявших косаток
Защитники китов считают, что Япония не пойдёт на политические уступки ради застрявших косаток

Напомним, целую стаю краснокнижных косаток обнаружили пленёнными льдами недалеко от японского острова Хоккайдо. Несмотря на непосредственную близость российских Курил и наличие у наших специалистов необходимого оборудования, они не могут вмешиваться без разрешения Токио. Но там не спешат что-то предпринимать. Неизвестно, сколько китов выжили, однако изначально рыбаки заметили примерно 16 особей.

Обложка ©

NHK

Матвей Константинов
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