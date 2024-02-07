"Охота на ведьм": Посол заявил, что Польша нагнетает атмосферу русофобии
Посол Андреев: В Польше нагнетается атмосфера шпиономании и русофобии
Находящиеся в Польше россияне страдают от русофобии и шпиономании, подогреваемой властями страны. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Дискомфорт создаёт прежде всего общая атмосфера русофобии, "охоты на ведьм", шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ", — рассказал дипломат РИА "Новости".
Кроме того, нашим соотечественникам нелегко попасть в Польшу: местные власти запретили посещать государство с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями, а также въезжать легковым автомобилям с российскими номерами. Таким образом, приехать в Польшу можно только на автобусе или машине, зарегистрированной не в РФ.
Причём русофобия в Польше, видимо, больше является государственной политикой, чем отражением личных взглядов граждан. Так, указал Андреев, на бытовом уровне общение между россиянами и поляками, как правило, проходит нормально. Однако "случаются и враждебные проявления", признал дипломат.
Напомним, в отличие от надуманной польской шпиономании, Варшава действительно имеет агентуру в России. Так, недавно в Пензе отправили в СИЗО сотрудника предприятия, сотрудничавшего со спецслужбами недружественного нам государства. Дома у него нашли ряд компрометирующих предметов, в том числе конституцию Польши.
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