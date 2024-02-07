"Охота на ведьм": Посол заявил, что Польша нагнетает атмосферу русофобии

Находящиеся в Польше россияне страдают от русофобии и шпиономании, подогреваемой властями страны. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Дискомфорт создаёт прежде всего общая атмосфера русофобии, "охоты на ведьм", шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ", — рассказал дипломат РИА "Новости".

Кроме того, нашим соотечественникам нелегко попасть в Польшу: местные власти запретили посещать государство с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями, а также въезжать легковым автомобилям с российскими номерами. Таким образом, приехать в Польшу можно только на автобусе или машине, зарегистрированной не в РФ.

Причём русофобия в Польше, видимо, больше является государственной политикой, чем отражением личных взглядов граждан. Так, указал Андреев, на бытовом уровне общение между россиянами и поляками, как правило, проходит нормально. Однако "случаются и враждебные проявления", признал дипломат.