Что ж ты, Дуда, сдал назад?: Президент Польши отрёкся от слов про российский Крым

Президент Польши Анджей Дуда решил взять назад свои слова по поводу исторической принадлежности Крыма, который почти всегда был российским. Политик заявил, что озвучивал мнение в "расслабленной беседе", в то время как официальная Варшава настаивает на том, что полуостров должен вернуться в состав Украины.

"Если речь идёт о моём пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряжённая беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьёзные. <...> Я частично отнёсся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене", — заявил польский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Уильямом Руто.