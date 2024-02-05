Что ж ты, Дуда, сдал назад?: Президент Польши отрёкся от слов про российский Крым
Дуда: Заявления о статусе Крыма были сделаны в расслабленной беседе
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK
Президент Польши Анджей Дуда решил взять назад свои слова по поводу исторической принадлежности Крыма, который почти всегда был российским. Политик заявил, что озвучивал мнение в "расслабленной беседе", в то время как официальная Варшава настаивает на том, что полуостров должен вернуться в состав Украины.
"Если речь идёт о моём пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряжённая беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьёзные. <...> Я частично отнёсся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене", — заявил польский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Уильямом Руто.
Он "со всей силой" подчеркнул, что позиция Польши в отношении конфликта России и Украины должна завершиться торжеством международного права. В его понимании, это возвращение Украины в состав международно признанных границ и полный контроль территорий.
Напомним, на днях Дуда заявил, что Крым большую часть истории принадлежал России, а также выразил неуверенность в том, сможет ли Украина вернуть себе контроль над полуостровом. В Госдуме оценили его слова, отметив, что заявление польского политика шокировало власти Киева. При этом с мнением политика согласился и депутат сейма Польши. По его словам, Дуда сказал чистую правду.