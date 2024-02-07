Глава Евросовета Шарль Мишель, выступающий за дальнейшую отправку оружия Украине, является пропагандистом войны и нацизма и очень похож на рейхсмаршала гитлеровской Германии Германа Геринга. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Шарль Мишель внешне и своей экспрессией очень похож на рейхсмаршала Германии Геринга. Но этот пропагандист войны и нацизма значительно его обошёл в своём безумстве и стремлении утопить весь мир в крови. Ведь даже нацист Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную ими войну с Россией", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Шеремет изумился агрессивным выпадам Мишеля в адрес России — наследницы Великой Победы над фашизмом, обладающей самым разрушительным оружием возмездия в мире. Видимо, указал собеседник агентства, на Западе забыли, с кем имеют дело.

Напомним, Шарль Мишель в очередной раз выступил за продолжение вооружения Киева и назвал Донецк и Луганск украинскими. Также еврочиновник осудил тех, кто выступает против поставок оружия Незалежной.