Байдена распекли за появление на публике в "жовто-блакитном" галстуке
Политик из США Рамасвами: Байден опозорился, надев галстук в цветах Украины
В США высмеяли внешний вид 81-летнего президента Джо Байдена, который появился в Белом доме в галстуке в цветах украинского флага, чтобы выразить поддержку Киеву. Престарелому политику указали на то, что он и так спускает миллионы налогоплательщиков в помощь Украине, и внешнее подкрепление этому вызывает в американском обществе лишь раздражение.
Ярче всего об этом высказался американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель Вивек Рамасвами.
"Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений", — написал он в соцсети Х.
А ранее Джо Байден публично заявил, что вёл диалог с умершим 30 лет назада президентом Франции Франуса Миттераном. Конфуз произошёл с политиком в ходе выступления в Лас-Вегасе. Впрочем, его воспоминания вызвали в зале лишь смех, так как он перепутал президента Франции Эмманюэля Макрона с Миттераном, который скончался ещё в 1996 году. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачёркнута, а в скобках указан нынешний французский лидер.
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