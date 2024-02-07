Байдена распекли за появление на публике в "жовто-блакитном" галстуке

В США высмеяли внешний вид 81-летнего президента Джо Байдена, который появился в Белом доме в галстуке в цветах украинского флага, чтобы выразить поддержку Киеву. Престарелому политику указали на то, что он и так спускает миллионы налогоплательщиков в помощь Украине, и внешнее подкрепление этому вызывает в американском обществе лишь раздражение.

Ярче всего об этом высказался американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель Вивек Рамасвами.

"Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений", — написал он в соцсети Х.