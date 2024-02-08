Красный барин: Как живёт кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов Баллотирующийся на предстоящие весной выборы 75-летний коммунист Николай Харитонов редко мелькает в новостях. Однако "кандидат от народа" любит роскошь и комфорт. Лайф выяснил, чем он живёт и чем владеет. 7 февраля, 21:41 Николай Харитонов. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Фотослужба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

В "Телеграме" обсуждают программу рабочей поездки в Красноярск кандитата в президенты, коммуниста Николая Харитонова. Судя по утёкшему в Сеть документу, он намерен передвигаться по городу в сопровождении кортежа из двух премиальных внедорожников Infinity QX80, которые ему предоставляет местная агрофирма "Учумская". Новые автомобили такой модели сейчас стоят свыше 13 млн рублей. А между выступлениями перед "трудящимися" он запланировал посещения одного из самых дорогих красноярских ресторанов.













75-летний Николай Харитонов родом из новосибирского села Резино. Отучившись в областном сельскохозяйственном институте, сделал карьеру в местном совхозе "Галинский". Именно он в должности директора провёл приватизацию этого предприятия в перестройку. Сколотив капитал, Харитонов подался в политику. От КПРФ он избирался в Госдуму всех созывов, начиная с первого и до последнего, восьмого. Кандидатом на президентские выборы – 2024 он идёт в качестве председателя думского Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Для него это не первая попытка. Он также баллотировался на пост главы государства в 2004 году и показал тогда неплохие результаты — второе место с 13,69% голосов избирателей.

Николай Харитонов трижды попадал в скандалы. В 2002 году, когда выдавал свою младшую дочь замуж, весь их свадебный кортеж грубо нарушил правила дорожного движения. В 2008-м, когда на него написали заявление в Генпрокуратуру за то, что он якобы избил участника ДТП, в которое угодила его сестра. И в 2010-м, когда заступился за вице-мэра Новосибирска, которого осудили за участие в ОПС и покушении на убийство.

Предвыборная декларация Николая Харитонова. Фото © declarator.org

Согласно предвыборной декларации Николая Харитонова, за последние шесть лет он заработал свыше 36 миллионов рублей. Это депутатская зарплата, доходы от вкладов и пенсия. Также у него есть почти 6 млн рублей на банковских счетах. В собственности кандитата много недвижимости. Самой дорогой кажутся 20 соток в Анапе у моря кадастровой стоимостью свыше 50 млн рублей. На этом участке высится жилой комплекс бизнес-класса. Одной из 77 квартир в нём владеет Харитонов. Ещё пара десятков жилплощадей продаётся или сдаётся посуточно. Возможно, семья политика на этом зарабатывает.

В родной Новосибирской области Харитонову принадлежит добротный коттедж и гараж на 19 сотках земли в посёлке Обское — цена до 10 млн рублей.

В Москве Николай Харитонов владеет просторными — на 102 квадрата — апартаментами стоимостью до 40 млн рублей в монолитной высотке на улице Академика Анохина между парком "Олимпийская деревня" и Тропарёвским лесом.

Из автомобилей у политика формально только старенький УАЗ-31519.

ЖК в Анапе, землёй под которым и одной из квартир внутри владеет Николай Харитонов.

Как выяснил Лайф, Николай Харитонов пользуется также хоромами на 153 квадрата на Веерной улице у Долины реки Сетунь и Матвеевского леса. Панельный дом лишь выглядит простоватым. Это здание строили для высокопоставленных чиновников по индивидуальному проекту. Квартиры там с улучшенной планировкой и высокими потолками. Цена — от 40 млн рублей. Изначально эти хоромы были служебным депутатским жильём Харитонова. Но впоследствии его семья приватизировала их. Вероятно, сейчас этот актив записан на кого-то из родни депутата.

Николай Харитонов позиционирует себя примерным семьянином. Официально он уже более 50 лет в браке, у него четыре взрослые дочери, внуки и внучки. Но есть нюанс. В его декларации от 2016 года вдруг появилось сразу три несовершеннолетних ребёнка. Супруге депутата тогда было 66 лет, маловероятно, что рожала она. Это породило пересуды.

Одна из взрослых дочерей Харитонова активно сдавала в аренду недвижимость: в Анапе однушку в высотке бизнес-класса "Чёрное море" за 2500 рублей в сутки, в Сочи студию в новом ЖК "Идиллия" за 23 тысячи в месяц, в Зеленограде помещения в ЖК "Жемчужина" за 66 тысяч рублей в месяц, в Химках офис в ЖК "Левобережный" за 38 тысяч в месяц.

Вряд ли девушка могла сама скупить эти активы. Она работает стилистом, её муж ремонтирует стоматологическое оборудование.









Другая дочь Харитонова продавала через специализированные порталы четырёхкомнатную квартиру в Новосибирске за 12 млн рублей, три шубы в сумме за 7 млн рублей, несколько пар брендовых туфель за 150–200 тысяч рублей каждая.

Третья дочь выставляла в Новосибирске на продажу помещение свободного назначения за 2,5 млн рублей и сдавала офис за 25 тысяч в месяц.

Четвёртая дочь регулярно и давно постит фотографии из особняка в Барвихе.

Николай Харитонов. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV Почему депутат-коммунист приезжает к избирателям на дорогих машинах и любит хорошие рестораны? 0 За десятки лет уже привык к роскоши, не может отказаться Он скромный. Это избиратели сами организуют такой приём Я не знаю, кто такой Харитонов, мне нет до него дела

Авторы Егор Пережогин