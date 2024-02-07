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7 февраля, 08:40

Российские Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ. Два бомбардировщика провели в воздухе около девяти часов.

Российские Ту-95МС совершили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями. Видео © Минобороны РФ

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ Воздушно-космических сил", — добавили в оборонном ведомстве.

Полёт был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Они пробыли в воздухе более десяти часов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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