Российские Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ. Два бомбардировщика провели в воздухе около девяти часов.
Российские Ту-95МС совершили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями. Видео © Минобороны РФ
"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ Воздушно-космических сил", — добавили в оборонном ведомстве.
Полёт был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Они пробыли в воздухе более десяти часов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ