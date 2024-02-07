РПЦ не против, чтобы верующие отметили китайский Новый год

Церковь рассматривает китайский Новый год как культурное событие, поэтому не будет ничего предосудительного, если верующий решит принять участие в торжествах. Таким мнением поделились с журналистами в Московской патриархии. Там отметили, что предстоящий праздник будет отмечаться особенно широко, поскольку речь идёт о перекрёстном Годе культуры России и Китая, а в РПЦ горячо приветствуют развитие культурных связей между Москвой и Пекином.

"Мы не видим в праздновании китайского Нового года религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", — приводит слова собеседника РИА "Новости".

Как уже писал Life.ru, китайский Новый год (или Новый год по восточному календарю) по традиции отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году дата приходится на 10 февраля (суббота).