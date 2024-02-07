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7 февраля, 08:52

Голикова: Социальный контракт помог 41% россиян выйти из бедности в 2023 году

Более 40% россиян в 2023 году смогли выйти из бедности благодаря программе социального контракта. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"В 2023 году благодаря социальному контракту 75,4% граждан увеличили свои доходы в среднем в 2,4 раза, это очень серьёзный вклад в снижение бедности, а 41,2% — вышли из бедности", — уточнила она.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по не зависящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе через социальные услуги, денежную выплату, приобретение необходимых товаров, а получатели помощи берут на себя определённые обязательства: например, пройти переобучение, трудоустроиться, открыть собственное дело. Кстати, некоторые субъекты России могут предусмотреть дополнительные параметры получения и использования контракта. Например, в ряде регионов средства, полученные в рамках соцконтракта, можно использовать для погашения задолженности по ЖКУ.

Кабмин расширил безработным россиянам доступ к социальным контрактам
Кабмин расширил безработным россиянам доступ к социальным контрактам

Ранее Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами призвал продолжать бороться с бедностью в стране. Он обратил внимание на успехи в этой сфере, но подчеркнул, что можно добиться ещё большего.

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Пресс-служба Государственной думы

Марина Калегина
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