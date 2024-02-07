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7 февраля, 09:42

"Не по сценарию СВО": Медведев высказался о возможной войне России с НАТО

Медведев: Война с НАТО будет вестись баллистическими и крылатыми ракетами

Возможная война с НАТО будет вестись не по сценарию спецоперации (СВО) — Россия будет применять баллистические и крылатые ракеты. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такой способ ведения конфликта будет выбран в связи с тем, что военный потенциал Москвы и Североатлантического альянса несопоставимы. Поэтому в случае угрозы у России не останется выбора — ответ будет асимметричным.

"Если, не дай бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ. <...> Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", — написал Медведев в телеграм-канале.

В заключении зампред Совбеза призвал западных политиков говорить своим гражданам горькую правду о последствиях эскалации конфликта с Россией и "не держать их за безмозглых идиотов".

Напомним, что ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на документы бундесвера заявил, что Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в СВО. Там предположили, что война с Москвой начнётся уже летом следующего года.

Путин сравнил вооружение России и НАТО
Путин сравнил вооружение России и НАТО
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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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