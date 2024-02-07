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7 февраля, 10:27

В Кремле оценили идею наказывать "серийных доносчиков"

Песков: Открытая критика является необходимым элементом работы госорганов

Критика процессов с открытым лицом — хорошо, в отличие от доносительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею наказывать "серийных доносчиков".

"Вы помните слова президента о критике, что критика — это необходимый элемент для того, чтобы понимать что не так. Поэтому, если речь идёт об открытой критике с открытым лицом тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было, и есть, и будет плохо", — сказал он.

В то же время, указал представитель Кремля, ему неизвестно, чтобы где-то приветствовалось доносительство или оно приобретало бы массовый характер.

Виталий Бородин жёстко обратился к автору закона о наказании для "серийных доносчиков"
Виталий Бородин жёстко обратился к автору закона о наказании для "серийных доносчиков"

Напомним, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разработал законопроект о наказании за слишком частое "доносительство" в госорганы. Таких людей предлагается приговаривать к обязательным работам или запретам администрировать сайты.

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Александр Юнашев
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