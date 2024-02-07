В Кремле оценили идею наказывать "серийных доносчиков"

"Вы помните слова президента о критике, что критика — это необходимый элемент для того, чтобы понимать что не так. Поэтому, если речь идёт об открытой критике с открытым лицом тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было, и есть, и будет плохо", — сказал он.