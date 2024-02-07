В Кремле оценили идею наказывать "серийных доносчиков"
Песков: Открытая критика является необходимым элементом работы госорганов
Критика процессов с открытым лицом — хорошо, в отличие от доносительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею наказывать "серийных доносчиков".
"Вы помните слова президента о критике, что критика — это необходимый элемент для того, чтобы понимать что не так. Поэтому, если речь идёт об открытой критике с открытым лицом тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было, и есть, и будет плохо", — сказал он.
В то же время, указал представитель Кремля, ему неизвестно, чтобы где-то приветствовалось доносительство или оно приобретало бы массовый характер.
Напомним, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разработал законопроект о наказании за слишком частое "доносительство" в госорганы. Таких людей предлагается приговаривать к обязательным работам или запретам администрировать сайты.
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