Силы ПВО России за сутки сбили свыше 100 украинских дронов

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО <...> уничтожено 104 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Мирное, Новое (Запорожская область), Новая Каховка, Счастливое (Херсонская область), Васильевка (ДНР), Стельмаховка, Житловка и Площанка (ЛНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как уточнили в Минобороны, в цехах противника, о которых идёт речь, производились морские дроны, береговые ракетные комплексы, снаряды для реактивных систем залпового огня и взрывчатые вещества.