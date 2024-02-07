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7 февраля, 10:34

Силы ПВО России за сутки сбили свыше 100 украинских дронов

МО РФ: За сутки в зоне СВО уничтожено 104 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО <...> уничтожено 104 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Мирное, Новое (Запорожская область), Новая Каховка, Счастливое (Херсонская область), Васильевка (ДНР), Стельмаховка, Житловка и Площанка (ЛНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как уточнили в Минобороны, в цехах противника, о которых идёт речь, производились морские дроны, береговые ракетные комплексы, снаряды для реактивных систем залпового огня и взрывчатые вещества.

Украинский истребитель сбит в ДНР
Украинский истребитель сбит в ДНР
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Vk / Минобороны России

Наталья Исакова
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