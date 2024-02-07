Россиянам рассказали, от каких домашних тапок больше вреда, чем пользы Эксперт Созыкин: Правильные домашние тапочки должны быть с небольшим каблуком 7 февраля, 11:47 Правильные домашние тапочки должны быть с небольшим каблуком. Обложка © Unsplash

Домашней обувью без пяток и её разновидностью – тапочками — люди пользуются уже много веков. Их польза несомненна. Тапочки согревают стопы, улучшают кровообращение ног, дают ощущение уюта и комфорта, а также, являясь элементом личной гигиены, защищают подошвы и весь организм от возможных повреждений, переохлаждений и инфекций. Однако современные производители чересчур увлекаются внешними атрибутами — дизайном, модой, дешевизной, пренебрегая ортопедическими характеристиками тапочек, то есть фактически здоровьем потребителей. В каком случае от этой обуви больше вреда, чем пользы, Life.ru рассказал Александр Созыкин — доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.

Неправильный подбор тапочек и, как следствие, неправильная постановка стопы при ходьбе в них приводят к изменениям в суставах — вплоть до деформации. Причём не только суставо-связочно-мышечного аппарата стопы, но и мышц, суставов всех нижних конечностей, таза и различных отделов позвоночника, включая шейный! А отсутствие каблука способно в значительной степени усугубить имеющиеся проблемы с ногами или вызвать заболевание. Александр Созыкин Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения

Созыкин перечислил главные требования ортопедов к домашней обуви.

Желательно, чтобы тапочки были с небольшим каблуком. Они не должны быть сделаны из дешёвых (не дышащих) искусственных материалов. Синтетика не пропускает воздух и способствует потоотделению, создавая среду для размножения грибков и бактерий. По этой же причине не рекомендуется ношение тапочек без носков. Следует отдавать предпочтение верху из натуральной замши или шерсти, стелькам внутри — из натуральных материалов, подошве — из натуральной кожи. Домашняя обувь из натуральной кожи показана всем, кто страдает от сильного потоотделения, добавил эксперт.

Подошва тапочек должна быть гибкой. В них важно твёрдо стоять на ногах! Обязательно примеряйте тапочки перед покупкой, пройдитесь в них: пальцы ног не должны сильно подниматься, удерживая обувь на ногах.

Тапочки рекомендуется менять, стирать или чистить не реже одного раза в квартал. Отдельный совет собеседник Life.ru дал родителям: детские ортопеды советуют не обувать малышей, которые только учатся ходить. Делая шаги босыми ножками, дети естественным образом задействуют мышцы и в результате укрепляют тело. Нервы в стопах передают сигнал мозгу, развивая пространственное мышление и координацию. Если ребёнок постоянно ходит в тапочках (или другой домашней обуви), повышается риск развития плоскостопия.

Кстати, а ранее Life.ru рассказывал, почему опасно надевать домашние тапочки в гостях. Это связано с микозом — поражением стоп и ногтей патогенными грибками.

Авторы Андрей Горяничев