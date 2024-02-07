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7 февраля, 13:02

"Вкусно, красиво, интересно": Назван город, который идеально подойдёт для первого в жизни путешествия

Эксперт Клевицкая посоветовала выбрать Петербург для первого путешествия

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Начинающим туристам и тем, кто впервые отправляется в путешествие по России, можно выбрать Санкт-Петербург. Такую рекомендацию дала эксперт по туризму Мария Клевицкая.

"Я бы рекомендовала начать путешествовать с Санкт-Петербурга. Питер — это вкусно, красиво и очень интересно. Не зря Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Атмосфера там и правда необыкновенная", рассказала старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия" Мария Клевицкая в беседе с RuNews24.

В пользу этого направления она привела пять аргументов. Первый — это транспортная доступность. Добраться до Петербурга можно любым из множества вариантов. Другой немаловажный фактор — большой выбор отелей: от фешенебельных в исторических зданиях до уютных мини-отелей в шаговой доступности от центра. Размещение можно найти на любой вкус и кошелёк.

Также эксперт отметила обширную и разнообразную экскурсионную программу: от классических маршрутов по музеям до прогулок по каналам на сапах. А любителям европейской атмосферы наверняка приглянется остров Новая Голландия.

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Ещё один плюс Питера — развитая сеть кафе и ресторанов. Город может похвастаться аутентичными кафе, предлагающими блюда как "маминой" кухни, так и разных стран. Особо стоит выделить пекарни, в которые выстраиваются целые очереди. Отдельным, пятым аргументом Клевицкая назвала бары, которых в Петербурге множество. Так, любителям потусоваться стоит непременно посетить "барный треугольник" на улице Рубинштейна.

Ранее Life.ru писал о том, что самым романтичным городом для путешествия в День святого Валентина россияне считают именно Санкт-Петербург. Северную столицу выбрали почти 80% опрошенных.

Евгения Мосс
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