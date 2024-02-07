Гипотетическая утрата Одессы стала бы для Украины катастрофой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Эксперт указал на критическое значение Чёрного моря, омывающего этот крупный город, для экономики Незалежной.

"Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Чёрному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придётся перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии. <…> Они скажут, чтобы украинцы держались от них подальше", — сказал он в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Кроме того, считает экс-сотрудник ЦРУ, после окончания вооружённого конфликта Украина, вероятно, перестанет существовать как государство, так как она уже лишилась важных регионов и большой части населения: страна "войдёт в спираль смерти", после которой уже не сможет восстановиться.