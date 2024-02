"Спираль смерти": В США заявили, что потеря одного города станет катастрофой для Украины

"Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Чёрному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придётся перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии. <…> Они скажут, чтобы украинцы держались от них подальше", — сказал он в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.