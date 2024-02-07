На юге Москвы пациент сбежал из наркологической клиники и устроил голый забег по району
На юге Москвы голый мужчина сбежал из наркологической клиники
На юге Москвы заметили голого пациента наркологической клиники. Очевидцы засняли, как абсолютно обнажённый мужчина, прикрываясь маленькой тряпочкой, бегал с криками по дворам, несмотря на мороз и сильную метель.
На юге Москвы пациент сбежал из наркологии и устроил голый забег по району. Видео © Telegram / ЖК Лесопарковый | Новости
По предварительной информации, обнажённый мужчина перелез через забор медучреждения на Варшавском шоссе в районе Чертаново. В таком виде он направился к ЖК "Лесопарковый". Местные жители позвонили в наркологию и рассказали о беглеце, там им подтвердили, что это действительно их пациент. В настоящее время мужчину уже поймали и увезли обратно в клинику, передаёт телеканал "360".
Ранее Life.ru сообщал, что женщина голышом потренировалась у ЦУМа в центре Москвы, шокировав прохожих. После этого эксгибиционистка надела стринги и как ни в чём не бывало удалилась. Чем закончился её перформанс, пока не известно.
Кадр из видео Telegram / ЖК Лесопарковый | Новости