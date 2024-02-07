На юге Москвы пациент сбежал из наркологической клиники и устроил голый забег по району

По предварительной информации, обнажённый мужчина перелез через забор медучреждения на Варшавском шоссе в районе Чертаново. В таком виде он направился к ЖК "Лесопарковый". Местные жители позвонили в наркологию и рассказали о беглеце, там им подтвердили, что это действительно их пациент. В настоящее время мужчину уже поймали и увезли обратно в клинику, передаёт телеканал "360".