Высокий уровень летальности: Учёный рассказал об опасности "красного снега" для собак Учёный Руденко: Отравление собак "красным снегом" может быть летальным 7 февраля, 12:55 Обложка © Shutterstock

В СМИ с достаточной регулярностью появляются сообщения о "красном снеге", который может быть последствием деятельности так называемых догхантеров. Дело в том, что такой цвет может появляться от некоторых препаратов, применяемых для лечения туберкулёза, в том числе изониазида. Таблетка растворяется на земле, и появляется то самое красное пятно. Чем это опасно для пёселей, Life.ru объяснил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры "Ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ (Российский биотехнологический университет) Андрей Руденко.

Ответственным хозяевам следует избегать контакта животного с такими окрашенными участками снега. Отравление изониазидом крайне опасное, с высоким уровнем летальности, происходит сильное токсическое действие на весь организм животного, развиваются судороги. Кроме того, эти опасные препараты догхантеры прячут в различные приманки: мясо, сыр, колбасу и т.д. Андрей Руденко Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры "Ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ (Российский биотехнологический университет)

Если собака всё же контактировала с этим "красным снегом", то чем быстрее её доставят в клинику, тем выше будут шансы на спасение. Лечение таких отравлений существует, оно включает высокие дозы витамина В6, противосудорожные препараты, промывание желудка, капельницы. Также важно отметить, что этот препарат сложно купить, поэтому случаев отравления изониазидом фиксируется меньше, чем в предыдущие годы.

Чтобы уберечь питомца, Руденко рекомендует пресекать любые попытки собаки подбирать на улице что бы то ни было, в том числе используя для этих целей намордники. Если всё же питомец съел что-то неизвестное, то лучше перестраховаться, внимательно наблюдать за поведением и состоянием животного, своевременно посетить ветеринара. К сожалению, догхантеры используют разнообразные приманки, пряча в них высокотоксичные вещества.

Кстати, ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в московских районах Пресня и Измайлово владельцы собак заметили розовые пятна на снегу, которые приняли за отраву для собак. Однако в пресс-службе столичного комитета ветеринарии РИА "Новости" рассказали, что обращений по случаям отравлений животных от этого "розового снега" в государственные ветклиники и на горячую линию госветслужбы не поступало.

Авторы Александра Вишнякова