Накрывшее Москву "барическое дно" может навредить сердечникам, предупредила врач

Накрывшая Москву "барическая ложбина", или, как её ещё называют, "барическое дно", может сказаться на самочувствии сердечников, предупредила врач Ольга Уланкина. По словам эксперта, при таком "обрушении" атмосферного давления внимательнее к своему самочувствию необходимо относиться страдающим ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, причём последним — особенно. Им следует дважды в день пользоваться тонометром.

"Если оно [давление] подскочило или, наоборот, упало (при "барическом дне" возможны оба варианта), необходимо принять препараты, которые назначил лечащий врач", — пояснила врач в беседе с RT.

Специалист отметила, что если давление не приходит в норму, а в груди или голове появилась боль, то важно сразу вызвать скорую помощь, чтобы не допустить гипертонического криза, инсульта или инфаркта. В целом же, чтобы облегчить самочувствие в такие дни, врач рекомендует отказаться от кофеина, алкоголя, сауны или бани, а также заменить чрезмерные физические нагрузки на прогулки на свежем воздухе или плавание.

Кроме этого, Уланкина призывает спать не менее семи-восьми часов, а из рациона исключить солёную пищу, сладкие газировки, промышленные десерты и жиры животного происхождения. Вместо этих провокаторов повышения давления она советует обратить внимание на яблоки, нерафинированное оливковое масло, авокадо, грецкие орехи и листовую зелень.