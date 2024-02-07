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7 февраля, 13:30

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Чили Пиньеры

Себастьян Пиньера. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Себастьян Пиньера. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи со смертью бывшего президента республики Себастьяна Пиньеры. Соответствующее послание размещено на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Дважды занимая пост главы государства, Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет", — отметил Путин.

По словам главы государства, Пиньера внёс весомый вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами. Путин подчеркнул, что лично общался с политиком и навсегда сохранит светлую память о нём.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Намибии Гейнгоба
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Намибии Гейнгоба

Как сообщал Life.ru, 74-летний Пиньера погиб при падении вертолёта в озеро на юге Чили. На борту в общей сложности было четыре человека, однако все, кроме политика, выжили.

Никита Осипов
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