Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Чили Пиньеры

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи со смертью бывшего президента республики Себастьяна Пиньеры. Соответствующее послание размещено на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры. Дважды занимая пост главы государства, Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет", — отметил Путин.

По словам главы государства, Пиньера внёс весомый вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами. Путин подчеркнул, что лично общался с политиком и навсегда сохранит светлую память о нём.