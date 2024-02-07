Врач объяснила, как вычислить, сколько воды нужно пить в день

Вода принимает непосредственное или косвенное участие во всех процессах, протекающих в организме: расщеплении, всасывании, окислении, фильтрации, выведении и многих других. Однако есть разные мнения о том, сколько именно её нужно пить в день. По словам врача-терапевта Юлии Лагутенковой, чтобы понять это, нужно разобраться с тем, какую роль играет вода в нашей жизни.

По словам специалиста, невозможно переоценить роль воды в организме. Выживаемость без пищи у человека составляет 30–40 дней, а при отсутствии поступления воды в организм и обезвоживании смерть наступает через 3–7 суток, напомнила Лагутенкова. Чтобы рассчитать, сколько воды нужно пить в день, эксперт советует воспользоваться формулой.

"Самая простая формула: рост (см) — 100. Например, 170 см минус 100 — равно 70 кг, это и есть рекомендуемый вес. Человеку, который решил снижать вес, уже требуется больше жидкости, чем для поддержания веса — 40 мл жидкости на 1 кг рекомендуемой (идеальной) массы тела. Пол человека в этих расчётах не имеет значения", — приводит слова доктора портал "Страсти".

При этом в некоторых случаях рекомендуется потреблять больше воды, например при занятиях спортом, при посещении бани, при повышенной температуре из-за болезни, в случае курения, при приёме лекарств, требующих запивания большим количеством жидкости, при каждодневном употреблении чая или кофе, при авиаперелётах. Но и излишнее употребление воды может выявить скрытые заболевания, например сердечную недостаточность и гормональный дисбаланс, указала Лагутенкова.